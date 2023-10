‘Drag Race Italia’ | un programma che rende «più liberi | migliori | completi»

Leggi su funweek

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) DragItalia ha una nuova casa – Paramount+ – ed è pronto a stupirci con una terza stagione ricca di novità. Condotto da Priscilla, il format vede tornare in giuria Chiara Francini e le new entry Paola Iezzi e Paolo Camilli. «Per me è stata una sorpresa. – dice Paola Iezzi che ha curato anche la sigla della nuova stagione, The Queens – Ed è stato bello perché ero stata ospite nell’edizione scorsa e avevo percepito l’energia bellissima del trasformismo e di tutto quello che amo nello spettacolo. Le persone che riescono a essere loro stesse, anche se trasformate, sono per me estremamente interessanti. E poi il mondo affascinante di Dragè anche divertente e a me l’ironia piace. Essere un giudice è un onore. Non mi sono mai sentita nella posizione di poter giudicare qualcuno. Oggi però ho accumulato una serie di esperienze di vita. Non solo sul ...