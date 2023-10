Djokovic risponde duro a Nadal | Io frustrato? Dicesse quello che vuole…

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) La dura stoccata di, che nel frattempo ha deciso di tornare in campo agli Australian Open . Il campione serbo ha risposto stizzito alle parole dello spagnolo, che in un'intervista a ...

La dura stoccata dia Nadal , che nel frattempo ha deciso di tornare in campo agli Australian Open . Il campione serbo ha risposto stizzito alle parole dello spagnolo, che in un'intervista a Movistar dichiarava: ...

Djokovic 'risponde' a Nadal: "Non voglio fare polemica, non dirò nulla" Eurosport IT

Djokovic risponde a Nadal: “Ognuno ha la sua opinione, ma non sono d’accordo con lui” Ubitennis

Il numero 1 al mondo ha deciso di rinunciare ai tornei asiatici per cercare di recuperare al meglio le energie in vista del finale di stagione ...Come dicevamo era lecito attendersi una contro stoccata da parte di Novak Djokovic il quale invece è stato molto più pacato. Sono stati moderati i toni utilizzati dal tennista serbo, in risposta a ...