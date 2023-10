Djokovic risponde a Nadal | arriva la stoccata del serbo

NovakRafael Nadal • Jimmy Connors avvisa Carlos Alcaraz: 'Non deve pensare solo a Novak' • Entry list Parigi Bercy - Carlos Alcaraz contende a Novakil titolo &...

Djokovic 'risponde' a Nadal: "Non voglio fare polemica, non dirò nulla" Eurosport IT

Djokovic risponde a Medvedev e chiede scusa alla moglie: "Non lo sapevo..." Corriere dello Sport

Dopo la vittoria agli Us Open, Djokovic è tornato immediatamente in Europa per difendere ... Intanto il 24 volte campione slam ha rilasciato un’intervista in cui ha risposto alle parole dette alcune ...Novak Djokovic ha sorpreso tutti e risposto per le righe alle ultime affermazioni del rivale Rafael Nadal rilasciate ai microfoni di Movistar. Lo spagnolo ha chiacchierato in una lunga intervista in t ...