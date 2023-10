Discipline Stem | Sangiuliano | “Tecnologie fondamentali per i beni culturali”

Leggi su sbircialanotizia

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) “La valorizzazione deiè un compito fondamentale e richiede un approccio interdisciplinare che integri le conoscenze delle materie umanistiche e scientifiche. Bene la scelta dell’on. Marta Schifone che ha proposto l’istituzione della Settimana delle. Le scienze, insieme alla tecnologia, all’ingegneria e alla matematica hanno un ruolo importante perché possono fornire strumenti e tecniche innovative per la conoscenza, conservazione e la fruizione dei nostri immensi giacimenti”. Lo ha affermato il Ministro della Cultura, Gennaro, dopo l’approvazione alla Camera della proposta di legge istitutiva della Settimana delle. Il testo ora passa al Senato per il via libera definitivo. “Rendere ...