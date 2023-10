Dipendete delle Poste prosciugò i conti di tre clienti | in aula chi riciclò il denaro

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Bergamo. Lui giura di essere una vittima e di non aver riciclato. Sentito martedì mattina nel corso del processo a suo carico, F.M.A., calabrese di 57 anni, ha dimostrato tutta la sua disponibilità nel ricostruire la vicenda che lo vede coinvolto. Tutto nasce nell’estate 2019, quando emerge che duecorrenti di anzianidiItaliane sono stati praticamente svuotati. Il responsabile viene individuato in Antonio Buccinà, 42 anni, dipendente dell’ufficio postale di via Locatelli a Bergamo, dove era impiegato allo sportello consulenze. Proprio in virtù del suo incarico, l’uomo aveva accesso all’intera documentazione relativa ai buoni fruttiferi deie, con una serie di stratagemmi, è riuscito a prelevare un totale di 170.300 euro daicorrenti di ...