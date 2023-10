Dipendenze | aumenta l' impatto sulla società ma diminuiscono le risorse

Leggi su iltempo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) – Un euro speso per la presa in carico sociosanitaria dei soggetti dipendenti fa risparmiare quattro euro di spesa complessiva; in termini economici, i fenomeni di dipendenza da stupefacenti e da alcol, generano un costo (diretto) annuo di assistenza per il Paese di 8,3 miliardi, di cui 7,0 miliardi il primo (considerando anche i poli-consumatori) e 1,3 miliardi il secondo, senza considerare i costi indiretti (perdite di produttività) ed i costi della patologie in parte riconducibili all'abuso di alcol, e il valore delle sostanze stupefacenti che viene stimato in circa 15,5 miliardi, portando l'economico complessivo a 22,5 miliardi (1% del PIL italiano).OISED, Osservatorio sull'Socio-Economico delle, il primo Centro Studi e think thank interamente dedicato allo sviluppo di analisi a supporto ...