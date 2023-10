Dimarco | «Hernandez tra i migliori al mondo Servono 2 vittorie»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Convocato con la Nazionale Italiana, Federicoè stato intervistato sul profilo Youtube della FIGC e ha parlato in questo modo. INTERVISTA –risponde per la FIGC: «Saranno due partite chiave, con duesi è a buon punto per la qualificazione agli Europei. Da piccolo mi piaceva Marcelo del Real Madrid, aveva una classe che pochi terzini hanno avuto. Forse insieme a Roberto Carlos. Alphonso Davies, Theoe Nuno Mendes tra iterzini al. Io sono come gli altri. Ora fare questo ruolo è più divertente, ti ritrovi in mezzo al campo a giocare e puoi segnare di più. Il calciatore più forte affrontato? Dembele del Barcellona. Il primo gol con l’Italia? Una bella emozione, ho scoperto dopo che era il gol 1500 della Nazionale. Giocare nella squadra ...