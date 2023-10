Difendiamo Gerusalemme | non il pensiero unico

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Qualche lettore mi rimprovera di essere filoisraeliano e dunque di essermi arruolato nel partito sionista che ci spinge verso la terza guerra mondiale. In particolare, Piero Deola mi accusa di essere al servizio di quelli che vogliono imporre un nuovo ordine globale. «Quelli del Covid, della truffa verde, delle rivoluzioni colorate. Ma anche quelli che vogliono ridurre la popolazione mondiale, ignorano l’Onu e le sue direttive, sostengono la guerra e il colpo di Stato in Ucraina». Non so come Deola sia arrivato ad associarmi a quelli del Covid, della truffa verde, del movimento gay e perché mi abbia iscritto d’ufficio fra i sostenitori della guerra e del «golpe» a Kiev. Però posso dire che se c’è un solo giornale che si è distinto, anche con un po’ di coraggio visto l’aria che tira, nel criticare le politiche anti Covid, le misure green, il conformismo Lgbt, le tesi precostituite a ...