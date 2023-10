Didattica digitale | il 90% degli studenti over 16 ha un device personale

Curiosità: La didattica a distanza (anche indicata con gli acronimi DAD, Dad o DaD) è una forma di didattica che avviene senza la presenza degli insegnanti e degli studenti in aula, avvalendosi di strumenti elettronici o online. L'espressione si contrappone a didattica in presenza, che è invece caratterizzata dalla presenza fisica degli studenti e degli insegnanti in aula.