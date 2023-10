Dialogo e Collaborazione | La Chiave per il Futuro della Via Francigena

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoMercoledì 11 ottobre alle 16:30, presso il Castello di Riardo, si svolgerà un incontro cruciale per ilVianel Sud Italia. Promosso dall’Ente del Terzo Settore Il Giardino Segreto di Roccaromana, l’evento riunirà Associazioni, Imprenditori, Istituzioni e Privati, ponendo l’accento sullaessenziale per valorizzare questo affascinante itinerario di turismo culturale lento e sostenibile. La Viaè molto più di una semplice strada; è una “vena di civiltà europea” che collega culture e territori. Il suo potenziale per la crescita territoriale, il turismo culturale e la coesione sociale è innegabile. Durante l’incontro, saranno discussi progetti e idee per valorizzare al massimo la Vianel territorio ...