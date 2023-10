Di Lorenzo | «L’avversario più forte? Leao è davvero difficile da marcare»

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Giovanni Di, terzino del Napoli, questa mattina è intervenuto nel format della Figc ‘Azzurri Live’, il consueto appuntamento sui canali social della federazione in diretta dal Centro Tecnico Federale di Coverciano. I ragazzi di Spalletti sono in ritiro per preparare i prossimi impegni contro Malta sabato e Inghilterra martedì, partite di qualificazione a Euro 2024. «È sempre bello tornare qua a Coverciano e vivere il raduno insieme ai miei compagni. Fa piacere sapere che sabato sera a Bari lo stadio sarà pieno e che ci sarà una grande spinta. Arrivare a vestire questa maglia è un sogno e vincere la finale degli Europei è statounico e ci legherà per sempre». Martedì il ritorno nella stesso stadio della finale europea del 2021: «Tornare a Wembley sarà emozionante: rivivrò certamente i bei momenti vissuti non solo quella sera, ma durante ...