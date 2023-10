Di Gregorio PD consegna nuovo defibrillatore al Comune di San Giorgio Jonico

Leggi su tarantinitime

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ildi San(Taranto) ha undonato dalla Regione Puglia. Are l’apparecchiatura salvavita al primo cittadino Cosimo Fabbiano, è stato il consigliere regionale Vincenzo Di(PD), vicepresidente della III Commissione Sanità.“Grazie alla Regione Puglia – spiega Di– i piccoli Comuni della provincia ionica stanno potenziando la dotazione di questo importantissimo strumento elettromedicale. Noi tutti ci auguriamo che non venga mai utilizzato, ma è necessario che ne siano dotati uffici pubblici, scuole, strutture sportive. Nei prossimi giorni abbiamo in programma ladi altri defibrillatori in altri Comuni della provincia di Taranto. E’ un piccolo, ma significativo, ...