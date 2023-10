Curiosità: Dedicato a noi è il quattordicesimo album in studio del cantante italiano Luciano Ligabue, pubblicato il 22 settembre 2023 dalla Warner Music Italy.

Canopy è il social network pensato per creator WIRED Italia

"Dedicata a te", la social card anti rincari da 382 euro: ecco come funziona e chi ne ha diritto Gazzetta del Sud

«Le istituzioni pubbliche, nonostante passi avanti successivi alla pandemia, non investono sufficienti risorse per la prevenzione e la riabilitazione nel campo della salute ...(Adnkronos) – Ansia e depressione, in forme da lievi a moderata, interessano circa il 20% dei giovani universitari con ricadute spesso negative anche in ambito accademico. La solitudine e l’eccessivo ...