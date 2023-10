Debutta in Italia la nuova Mercedes-AMG GT Coupè

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) ROMA (ITALPRESS) –sul mercatono la-Amg Gt 63 4Matic+. Il nuovo modello top di gamma di-AMG è in vendita con prezzi a partire da 198.561 euro e combina caratteristiche di guida altamente dinamiche con una maggiore adattabilità all’uso quotidiano. Componenti high-tech come le sospensioni Amg Ride Control con stabilizzazione attiva del rollio, l’asse posteriore sterzante di serie e l’aerodinamica attiva rendono più incisivo il profilo di guida. Inoltre, per la prima volta, tutta la potenza del V8 biturbo Amg da 4,0 litri viene scaricata a terra attraverso la trazione integrale AMG Performance 4Matic+ completamente variabile. Altre caratteristiche di serie sono il Digital Light e la modalità Drift. L’esclusiva architettura sportiva Amg ...

Foto: ufficio stampa Mercedes Benz. tvi/com 11 ottobre 2023

