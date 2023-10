De Laurentiis sa che per avere Conte serve un progetto vero Gazzetta

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Denon ha fatto nomi e non ha neanche ufficialmente esonera Rudi Garcia dalla panchina del Napoli, ma potrebbe solo essere questione di giorni. Perché il presidente del Napoli ha capito e ammesso i suoi errori, come ha scritto oggi il Corriere dello Sport “al minuto 77 di Napoli-Fiorentina, Aurelio Deha afferrato la parte lucida di se stesso, l’ha sistemata al centro del villaggio ed ha fatto pulizia dei propri umanissimi errori: è da un atto di profonda umiltà che si giudica un imprenditore (pure calcistico) e quel presidente che appena a giugno scorso ha scelto di ridefinire demolendoli – i contorni delle proprie competenze, non ha avuto pudore nel battersi il petto e dichiararsi colpevole” Forse lo ha fatto nello stanzino in cui si è chiuso al Maradona dopo la disfatta contro la Fiorentina, ma non si è perso, è ripartito alla ...