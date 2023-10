De Laurentiis ha smesso di essere De Laurentiis il giorno dello scudetto

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Aurelio Deè finito in quel maledetto quattro maggio. Incredibile come vittoria e sconfitta si rincorrano ed a volte si sovrappongano. Con il tricolore è finito tutto quello che c’è stato in diciannove anni di presidenza. In realtà aveva iniziato a dare segni di cedimento già da qualche settimana. Come un qualsiasi tifoso incompetente ha pensato che bastasse avere losul per continuare adcelebrato in eterno. Ed invece il mondo corre. Non si ferma mai. Quello che è vero a maggio a luglio non esiste più. Deha pensato che lo spirito creatosi durate il campionato scorso potessecustodito nello spogliatoio di Castel Volturno. E che potesse fare a meno di chi aveva fatto si che quell’atmosfera vivesse. Ma nel calcio le stagioni ...