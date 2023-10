De Laurentiis ha preso una decisione | accadrà oggi pomeriggio

Leggi su spazionapoli

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ladel presidente Aurelio Deper quanto riguarda l’allenatore, il patron ha le idee chiare Rudi Garcia non ha convinto Napoli e neppure il presidente Aurelio De. Un anno fa la squadra partenopea incantava tutta l’Europa con un’idea di calcio precisa ed efficace, a distanza di 12 mesi quell’idea sembra essere svanita nel vuoto. Troppo poco quanto dimostrato dal francese che, con atteggiamenti confusionari. è riuscito a far crollare certezze in una squadra vincente. Di questo se ne sono accorti sopratutto i tifosi che, se prima avrebbero aspettato che Rudi Garcia dimostrasse qualcosa, adesso non possono più tollerare e ne chiedono a gran voce l’esonero. La sconfitta con la Fiorentina ed il rapporto turbolento con lo spogliatoio sono stati un chiaro segnale d’allarme. Vicinanza alla squadra Intanto il ...