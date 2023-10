De Laurentiis ha deciso | Garcia resterà a Napoli per le prossime tre gare

Leggi su napolipiu

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nessuna variazione in vista per la panchina del: Aurelio Dehadi dare totale fiducia a. CALCIO. Il presidente del, Aurelio De, hadi confermare Rudicome allenatore della squadra per letre partite. Dopo aver valutato diverse opzioni, tra cui l’arrivo di Antonio Conte, Deha optato per mantenere la fiducia nell’attuale tecnico francese. Nella giornata di oggi,ha guidato regolarmente la sessione di allenamento a Castel Volturno, dimostrando come il suo impegno e la sua dedizione rimangono intatti nonostante le continue voci sulla sua posizione. Il presidente ha voluto sottolineare la sua ...