De Laurentiis conferma che Garcia non è stata una prima scelta Corsera

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)oggi rientra per allenare, la sua è una posizione debolissima dopo l’ultima sconfitta contro la Fiorentina. Lo hanno abbandonato tutti, dai tifosi, che lo hanno fischiato in campo, al presidente Deche ha parlato di lui con toni che sanno di addio. Lo scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava. “L’allenatore francese oggi rientra a Napoli da Nizza, la sua posizione resta debolissima. Deci ha messo la faccia: «Con lui sto vivendo un momento no — ha aggiunto —. Mi assumo la responsabilità della, ma dovevo stargli più vicino a Castel Volturno. Prenderò la decisione quando sarà il momento. Non si può avere tutto e subito, bisogna riflettere». Deha deciso di aspettare risposte da Conte, sostenere lo sforzo economico, gli incassi della qualificazione ...