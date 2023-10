Davis Cup Finals a Malaga | accrediti | ecco come presentare la richiesta

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) C'è grande attesa per leCup2023 , in programma al 'Palacio de Deportes José María Martín Carpena' didal 21 al 26 novembre 2023 a cui l'Italia parteciperàuna delle nazioni ...

Sinner - ufficiale il forfait in Coppa Davis : 'Non riesco a recuperare'

C'è grande attesa per leFinals 2023 , in programma al 'Palacio de Deportes José María Martín Carpena' di Malaga dal 21 al 26 novembre 2023 a cui l'Italia parteciperà come una delle nazioni favorite per il titolo. ...

Davis Cup Finals a Malaga, accrediti: ecco come presentare la ... Tiscali

'Road to Malaga 2023', lo speciale in vista delle Davis Cup Finals di novembre Sky Sport

C'è grande attesa per le Davis Cup Finals 2023 , in programma al ‘Palacio de Deportes José María Martín Carpena’ di Malaga dal 21 al 26 novembre ...Manca meno di un mese all’inizio delle Billie Jean King Cup Finals, che si disputeranno dal 7 al 12 novembre presso l’Estadio de la Cartuja di Siviglia. L’Italia è stata sorteggiata nel Gruppo D e ...