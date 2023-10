(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Edgar, ex centrocampista dellantus , è intervenuto in zona mista al termine dell'evento organizzato dal club bianconero per festeggiare i cento anni della presidenza Agnelli ...

Edgar Davids duro : “Alla Juventus bisogna vincere : chi non ne è in grado - faccia le valigie”

Edgar, ex centrocampista della Juventus , è intervenuto in zona mista al termine dell'evento organizzato dal club bianconero per festeggiare i cento anni della presidenza Agnelli ...

Davids: "Alla Juve devi vincere, l'alternativa è fare le valigie" Corriere dello Sport

Davids show, spiega che cos'è la Juve ai giocatori di oggi: Se non ... Sport Fanpage

In gol sia Del Piero che Zizou, Marchisio e Matri in gran forma. Il pitbull e Ravanelli non hanno perso lo spirito guerriero, Iuliano stupisce con una doppietta ...In gol sia Del Piero che Zizou, Marchisio e Matri in gran forma. Il pitbull e Ravanelli non hanno perso lo spirito guerriero, Iuliano stupisce con una doppietta ...