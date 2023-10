Daredevil | Born Again | personaggi della serie svelati

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)è stato già svelato tempo fa, ma ci sono nuovi aggiornamenti suiche potremo vedere nella nuovaLatargata Netflix dicon Charlie Cox è entrata nel cuore di tutti i fan delo, ottenendo un’incredibile successo e risalendo tra le miglioritv dedicate a uno dei fumetti, per questo l’annuncio del ritorno del Diavolo di Hell’s Kitchen nella nuovaa lui dedicata ha fatto esaltare tutti, specialmente quando furono annunciati anche Vincent D’Onofrio nei panni di Kingpin e Jon Bernthal nei panni di Punisher, ma pare che non saranno gli unici volti noti a tornare....

