Dall' Università di Parma pergamena e ' tocco' per il dottor Ancelotti

Il presidio a Milano in solidarietà al massacro di Hamas in Israele. Dopo le scuole - anche lo striscione fuori dall’Università

Da Marie Curie a Anne L'Hullier. Nata a Parigi - professoressa di fisica atomica all'Università di Lund - Svezia - L'Hullier ha vinto il prestigiosissimo riconoscimento per i suoi studi sugli impulsi più brevi mai creati dall'uomo - misurabili in attosecondi - che promettono di aprire la via a una nuova era dell'elettronica. All'annuncio del Nobel - stava facendo lezione. Si è presa una pausa per sorridere e ringraziare - prima di tornare dai suoi studenti