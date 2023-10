Da Gaza la testimonianza di un' operatrice di Medici Senza Frontiere

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) su Tg. La7.it - Sara Chateau è la responsabile programmi di. Esprime tutta la sua preoccupazione per la situazione a. " Non siamo in grado - dice - ...

Esprime tutta la sua preoccupazione per la situazione a. " Non siamo in grado - dice - di garantire la sicurezza nelle strutture presenti" . " Per gli operatori è impossibile muoversi per ...

Gaza, la testimonianza: “Mamma e papà spariti, non so nemmeno se sono vivi”. In 200 nelle segrete di Hamas la Repubblica

Israele ha finora contattato le famiglie di 60 rapiti a Gaza Agenzia ANSA

"Non siamo in grado di garantire la sicurezza degli operatori sul campo e delle strutture con migliaia di feriti" ...Dopo i bombardamenti israeliani Gaza sembra una città fantasma. A testimoniare con le immagini interi quartieri in macerie è il giornalista palestinese Motaz Azaiza. Il reporter ha condiviso sui ...