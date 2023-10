Da Del Piero a Zidane | quanti campioni alla festa bianconera

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) In occasione dei 100 anni di proprietà della famiglia AgnelliJuventus, a Torino l'evento che riporta in campo tantibianconeri. Guarda le foto più belle della ...

Curiosità: Alessandro Del Piero (Conegliano, 9 novembre 1974) è un ex calciatore italiano, di ruolo attaccante. Con la nazionale italiana è diventato campione del mondo nel 2006 e vicecampione d'Europa nel 2000.

Legends, Del Piero: "Sono grato agli Agnelli, per me è sempre un'emozione immensa" La Gazzetta dello Sport

Juventus, festa e amarcord: Del Piero batte Zidane, la promessa di tornare grandi Corriere della Sera

Alex Del Piero è stato uno dei grandi protagonisti della festa bianconera al Pala Alpitour: le dichiarazioni dell’ex numero dieci della Juventus in zona mista Il più acclamato per distacco nella festa ...All'evento per il centenario della famiglia Agnelli, l'ex calciatore della Juventus Alessandro Del Piero ha espresso le sue emozioni ...