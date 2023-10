Cuadrado meno ispirato del solito col Bologna Inizio a rilento

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Juannon ha iniziato al meglio la sua esperienza con l’Inter. Un assist sì, ma poi l’infortunio. Colprestazione assolutamente non positiva. POTENZIALE – Le potenzialità di Juansono innegabili. Il calciatore dell’Inter ha dimostrato che con una singola giocata può creare pericoli per le difese avversarie. Colè andata proprio così: solo una volta il giocatore ha puntato il terzino rosso-blu, solo quella volta l’Inter ha costruito un’occasione da gol con il tiro di Carlos Augusto dal centro dell’area. Il colombiano era poconell’ultima partita pareggiata a San Siro, ma in generale il suo primo periodo nerazzurro non è andato al meglio. L’assist con la Fiorentina per il 4-0 di Lautaro Martinez, poi l’infortunio a fermarlo per diverse settimane. Il calciatore ...