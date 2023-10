Crollano le accuse contro Mimmo Lucano | pena ridotta da 13 a un anno e sei mesi

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) E’ crollato in appello il processol’ex sindaco di Riace,, sulla gestione dei progetti di accoglienza dei migranti. I giudici della Corte d’appello di Reggio Calabria, infatti, lo hcondannato a une seidi reclusione, consospesa,la richiesta della procura generale di 10 anni e 5e stravolgendo la sentenza di primo grado del tribunale di Locri che gli aveva inflitto addirittura unadi 13 anni e 2. Alla base una sfilza di: associazione per delinquere, truffa, peculato, falso e abuso d’ufficio. I reati più gravi sono tutti caduti in appello, mentre è rimasta in piedi solo un’accusa di abuso d'ufficio. La Corte ha ...