Leggi su puntomagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)dialla politica USA in. Il presidente russo sottolinea l’urgente necessità di risoluzioni per ilPalestina-Israele Il presidente russo, Vladimir, ha sottolineato la necessità di attuare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza dell’ONU per risolvere ilpalestino-israeliano durante un incontro con il primo ministro iracheno, Mohammed al-Sudani, al Cremlino.ha criticato la politica degli Stati Uniti nel, sostenendo che il recente scoppio di violenza tra palestinesi e israeliani è un segno evidente deldi tale politica. Ha inoltre esortato le parti coinvolte nela ridurre al minimo ...