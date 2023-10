Crisi Napoli | paga Garcia ma il responsabile è De Laurentiis

Leggi su panorama

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Rudicon le ore contate e Antonio Conte che viaggia verso, compresso tra lo status di suggestione e quello di vero e proprio progetto. Ladelha ricevuto un'accelerazione improvvisa nelle ore che sono seguite alla débacle casalinga contro la Fiorentina e che hanno avviato la sosta per le nazionali, il momento più temuto dagli allenatori sulla graticola. Non serve nemmeno scavare tra i retroscena per dare una dimensione al malcontento di Aurelio Denei confronti dell'allenatore francese pescato - ADL dixit in estate - in un casting tra 40 nomi possibili. Le parole del presidente partenopeo sono suonate a tutti un preannuncio di divorzio, non consensuale; l'ultimo atto di uno scaricamento iniziato già da qualche settimana e con pochi atti diversi come il famoso tweet ...