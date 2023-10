Crepet | “Un Alunno di 10 Anni Deve Dare del Lei ad un Signore di 60 Perché gli Insegnanti Meritano Rispetto e La Severità È Segno di Eccellenza Educativa”

Curiosità: La valutazione scolastica consiste nell'attribuzione di valore agli apprendimenti acquisiti nella scuola dell'obbligo e negli ultimi anni delle scuole secondarie di secondo grado. Comunemente, la valutazione scolastica viene intesa come sinonimo di voto che, se negativo, in certi Paesi può condizionare i tempi e i tipi di percorso formativo dello studente. Il voto non è assimilabile alla valutazione, di cui è piuttosto l'esito: essa è definita in letteratura come processo di conoscenza attraverso il quale si perviene ad un giudizio. La valutazione scolastica, come dimensione fondamentale dell'educazione, nel XXI secolo è finalizzata a garantire sia la qualità dell'istruzione, sia il diritto allo studio e al successo formativo di tutti, l'equità e le pari opportunità di genere.