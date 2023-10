Cremlino | Putin in Cina la prossima settimana

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) caption id="attachment 336965" align="alignleft" width="150" Vladimir/captionIl presidente russo Vladimirsarà in visita inla. Lo ha detto il suo assistente per la politica estera, Yuri Ushakov secondo i media russi.

"La questione palestinese è nel cuore di chiunque professi l'Islam", ha detto. "E tutto ciò ... Ore 12:54: fermare l'uso sproporzionato della forza - È necessario fermare gli attacchi ...

Haftar da Putin: il Cremlino stringe i tempi Avvenire

Ucraina Russia, Cremlino: rischio coinvolgimento forze terze Sky Tg24

Non le manda a dire alla Casa Bianca, manifestando una certa insofferenza per la Gerald R. Ford, la più potente portaerei al mondo, che ieri il presidente americano Joe Biden ha annunciato in rotta ve ...I presidenti di Russia e Azerbaigian, Vladimir Putin e Ilham Aliyev si incontreranno domani a Bishkek, in Kirghizistan per discutere del futuro del contingente russo nel Nagorno-Karabakh dopo che l'Az ...