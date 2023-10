Il4 Torino è anche attivo nell'ambito delle politiche del lavoro, dialoga con i soggetti e le istituzioni operanti sul territorio ed effettua un servizio di orientamento e di consulenza alla ...

CPIA 2023/24: iscrizioni entro il 16 ottobre. In alcuni casi è possibile accogliere le domande dopo la scadenza Orizzonte Scuola

Funzionamento CPIA 2023/24: accordo con le scuole entro il 30 settembre, iscrizioni fino al 16 ottobre. NOTA Orizzonte Scuola

Albissola Marina. Sarà un fine settimana all’insegna della poesia, della letteratura e dell’arte in ricordo del poeta e scrittore albissolese Enrico Bonino (1922-2005): sabato 14 e domenica 15 ottobre ...Il Comune di Capalbio offre corsi di lingue per adulti in collaborazione con il Cpia 1. Domani, open day per conoscere tutti i corsi offerti. Iscrizioni e raccolta esigenze formative. Maggiori info su ...