Covid | ripartono le vaccinazioni a Nocera Inferiore

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoDa oggi 11 ottobre 2023 riprendono leanti--19 all'ASL Salerno, presso la sede del Dipartimento di Prevenzione in Via Federico Ricco, 50 a. Il vaccino di nuova formulazione, Comirnaty Omicron XBB. 1.5, è indicato per l'immunizzazione attiva delle persone di età pari o superiore a 12 anni e viene somministrato come singola dose, indipendentemente dallo stato della precedente vaccinazione anti--19. Per la vaccinazione occorre prenotarsi al Dipartimento di Prevenzione al numero 081/9212907 dal lunedì al venerdì dalle 10.00 alle 13.00.