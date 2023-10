Cosenza con un Marras in più

Leggi su feedpress.me

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Nell’avvio promettente del, spiccano le prestazioni incoraggianti di Manuel. L’attaccante genovese, che farà ritorno a casa dopo la sosta, ha conquistato rapidamente anche Fabio Caserta. Per il tecnico è un elemento imprescindibile nel suo scacchiere tattico. Alla contribuzione offensiva, il calciatore ex Crotone e Trapani unisce anche un enorme lavoro sporco in fase di non possesso....