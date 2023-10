Cosa mostrano le foto del massacro di Hamas nelle comunità israeliane

Avellino - vanno al bar e mostrano lo scontrino : "Guardate per cosa ci hanno fatto pagare un euro in più!"

Condotta da Ipsos per ActionAid su un campione rappresentativo di giovani tra i 14 e i 19 anni - l'indagine “I giovani e la violenza tra pari” rileva molta confusione tra gli adolescenti su che cosa si possa considerare violenza sessuale. Per 4 giovani su 5 una donna può sottrarsi a un rapporto sessuale se davvero non lo vuole. Uno su 5 crede che le ragazze possano provocare la violenza sessuale se mostrano un abbigliamento o un comportamento provocante. E quasi 1 su 3 sostiene che molte persone che si identificano come non binarie/fluide/trans stanno solo seguendo una moda del momento. Gli adolescenti italiani sono concordi però su chi commette atti di violenza nel nostro paese. I ragazzi maschi - soprattutto se in gruppo