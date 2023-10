“Cosa mi ha fatto Alessandro” Sophie Codegoni in lacrime dopo la domanda in diretta Pesante verità su Basciano

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 11 ottobre 2023)crolla ine spiega i motivi dell’addio ad. La conduttrice di Casa Chi, proprio mentre si trovava incon Valerio Palmieri, è scoppiata inparlando della fine della sua relazione con il padre della figlia Celine, nata lo scorso maggio. La coppia del Grande Fratello 7 è scoppiata definitivamente domenica 8 ottobre con un annuncio dell’ex gieffina ed ex tronista di Uomini e Donne. “Con profonda tristezza nel mio cuore sono qui per dirvi che la relazione tra me eè finita. Sono successe molte cose gravi, di cui alcune scoperte solo di recente, che mi hanno portata a prendere questa decisione. Non avrei mai pensato purtroppo che la persona al mio fianco, nonché padre di mia figlia ...