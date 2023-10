Cosa è successo nel kibbutz di Kfar Aza | in Israele | 40 bambini tra i 200 morti | «alcuni decapitati» «È come entrare nei lager»

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Un viaggio nell’orrore lungo la 234 che costeggia la Striscia: «Siamo all’inizio, vogliono un Medio Oriente senza ebrei». Intorno al luogo del rave non è finita: «I terroristi sono arrivati una seconda volta, molti corpi non riusciamo a recuperarli»

Curiosità: Cosa nostra (detta comunemente mafia siciliana, o mafia per antonomasia) è un'organizzazione criminale di tipo mafioso-terroristico presente in Italia, soprattutto in Sicilia, e in più parti nel mondo.

Rave Israele, cosa è successo La musica e l'allarme rosso: poi le esplosioni, la fuga, i rapimenti e le uccis ilmessaggero.it

Cosa è successo al rave party Festival Supernova nel deserto, in Israele: Hamas e gli oltre 260 morti Corriere della Sera

L’unico paragone che mi viene in mente è quello della guerra dello Yonkippur del 1973, che colse Israele di sorpresa. Il Paese ha conosciuto stragi e prese di ostaggi, basta ricordare gli atleti delle ...«Devotissimo. Ad Agrigento, la prima settimana di luglio, alla statua, portata in processione, la gente tira i panuzzi. Come faceva con il monaco Calogero, durante la peste, quando passava a chiedere ...