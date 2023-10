(Di mercoledì 11 ottobre 2023) «Il Pnrr ha assegnato al Gruppo Ferrovie dello Stato oltre 26 miliardi di euro rendendola nostra azienda il più grande beneficiario del Paese. Inoltre, i 200 miliardi diprevisti dal Piano industriale nel prossimo decennio permetteranno non solo di migliorare la mobilità, ma anche ridurre il divario infrastrutturale tra il Nord e il Sud d'potenziando le interconnessioni tra porti e aeroporti, stazioni ferroviarie e terminal merci». Intervenuto (da remoto) all'International Business Exchange Conference, tenutasi a New York e organizzata da Newest Corporation, l'amministratore delegato del Gruppo Fs, Luigi Ferraris, ha tracciato la rotta degli impegni del Gruppo Ferrovie dello Stato sia in ambito nazionale che internazionale. Il ciclo di incontri, giunto alla sua decima edizione, ha visto i rappresentanti delle più grandi aziende ...

Questo mentre le Ong umanitarie chiedono la creazione diper portare aiuti nella striscia. ...nel quarto giorno di guerra Josep Borrell critica l'assedio di gaza e ribadisce gli aiuti...

Corridoi europei e investimenti: così Fs vuole sbloccare l'Italia Liberoquotidiano.it

Idrogeno europeo, 67 GW di elettrolizzatori in cantiere Rinnovabili

Un milione di dollari per realizzare il nuovo allestimento del Corridoio Vasariano, del quale sono attualmente in corso i lavori, e che potrebbe riaprire nel maggio 2024. Lo ha donato, oggi, la Edwin ...Vantaggi del trasporto merci su rotaia Come parte della nuova linea meridionale, la ferrovia di Koralm rafforzerà il corridoio Baltico-Adriatico in tutta Europa. I percorsi di trasporto saranno ...