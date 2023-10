Leggi su ultimouomo

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Per qualche ragione, in Italia, siamo tanto severi con i grandi talenti quanto attratti dai talenti minori. Non esiste grandezza che non siamo pronti a demolire e non esiste piccolezza che non saremmo capaci di elevare a culto religioso. E così, forse, in Italia è meglio essere Andrea Colche, per dire, Donnarumma. Forse perché è più facile, per noi, rivedersi in Colche in Donnarumma. È meglio avere un percorso tortuoso e farselo tutto a fari spenti, col rischio di finire fuori in curva ma senza attirare nessuna attenzione, come se l’attenzione dell’opinione pubblica italiana fosse l’olfatto di un iper-predatore pronto a divorarti in un solo boccone. Piuttosto che fare il bambino prodigio ed esordire adolescente in Nazionale meglio farsi scartare dalla squadra della propria città a nove anni, meglio metterci un anno e mezzo per segnare il ...