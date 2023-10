Conte | favorito per allenare il Napoli

Leggi su justcalcio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Ironia del giornalismo, l’ultima sulla Serie A ci arriva dalla Spagna: 10/11/2023 alle 11:04 CEST L’allenatore italiano è la prima opzione per dare il cambio a Rudi García De Laurentiis avrebbe concesso al francese tre giornate d’anticipo, anche se una sconfitta nella ripresa potrebbe far precipitare gli eventi. Ilcerca un allenatore dopo Rudi Garcia è stato condannato una volta persa la fiducia del presidente del club partenopeo, che gli avrebbe già presentato un ultimatum prima del ritorno della sosta delle Nazionali per vincere i rispettivi impegni. De Laurentiis Avrebbe avuto tre giornate d’anticipo, anche se una sconfitta subito dopo l’intervallo avrebbe potuto far precipitare gli eventi. E il candidato preferito e meglio posizionato per sostituirlo lo è Antonioche in questo modo tornerebbe ...