Conte e il Napoli | la pizza e il retroscena prima della festa Juve

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Una serata a tinte bianconere quella vissuta da Antonioche insieme a ex calciatori e allenatori ha partecipato ai 100 anniproprietà Agnelli nella serata "Together, a Black & White Show". ...

Assomiglia all'introduzione di un esonero , sembrano due gocce d'acqua, ed è il progetto di un mondo parallelo dove sta nascendo un altrosenza di lui. Sì, l'idea è quella e dipende da. ...

Conte ha mangiato una pizza prima della festa Juve. Poi la (corretta) risposta sul Napoli AreaNapoli.it

Fagioli indagato per possibili scommesse online su piattaforme illegali. Il patron del Napoli cerca la scossa in panchina. Intervista esclusiva ad Orsato sul Corriere dello Sport oggi in edicola. Pipp ...Il rapporto tra il Napoli e Rudi Garcia sembra essere oramai ai titoli di coda. Il tecnico francese, dopo un avvio di stagione deludente, presto potrebbe essere sollevato dall'incarico. C'è il nome di ...