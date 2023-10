Conte allontana il Napoli | «Volontà di stare con la famiglia»

Leggi su inter-news

Antonio, nelle ultime ore, è stato segnalato come possibile rimpiazzo di Garcia sulla panchina del. Il tecnico, ex Inter, però smentisce la possibilità SMENTITA – Antonio, attraverso una storia pubblicata sul suo account ufficiale di Instagram,le voci che lo vorrebbero vicino a sostituire Rudi Garcia sulla panchina del. Queste le parole dell'ex tecnico dell'Inter: «Sento insistenti voci di mercato che mi accostano a club importanti, ma ribadisco che per adesso c'è solo ladi continuare afermo e godermi la». Di seguito la "storia" di– Instagram