Conseguenza delle politiche di Israele | Zaki dimentica la polemica e rincara la dose

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Patrickla. Dopo lasulle sue frasi contro, l'attivista torna sulla guerra e dichiara: "La situazione che stiamo vivendo èdell'attuale governo israeliano. Non è sorprendente". Intervistato al Tg1 sulla crisi in Medio Oriente,ribadisce di non poter "essere a favore di nessuna uccisione di civili". Da qui quella che sembra un'accusa ai media: "Sento che non stiamo puntando l'attenzione sull'alto numero di palestinesi uccisi per anni e bombardati a ogni ora. Chi mi conosce sa che condanno tutte le violenze". Ecco allora che porta un'esperienza personale: "Un mio caro amico è un docente di un'università palestinese e ha perso dieci familiari, dovremmo prestare ...