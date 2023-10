Conigli | mare | terrazzamenti e vigne

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Quando lo incontri, lo sguardo di Massimo Piccin è focalizzato su un orizzonte fisico e temporale diverso da quello che vediamo noi comuni mortali. Se così non fosse, non si sarebbe forse innamorato di una vigna completamente abbandonata, incastonata tra i muretti a secco di una collina a picco sul, all’isola del Giglio. Ha strappato le viti alla natura, le ha riportate in vita quando poteva, le ripiantate dove non ce n’erano più, e ha ridato vita, bellezza e visione a un terroir dove l’Ansonica la fa da padrone e la vinificazione è un affare eroico. Qui, di fronte ale al sole dell’isola più vicina al grossetano, Massimo da Vittorio Veneto con determinazione, ha deciso di realizzare un’utopia, e di raccogliere il patrimonio enologico storico per farne qualcosa di completamente nuovo, di nuovamente identitario, di potentemente ...