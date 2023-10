Conference League 2023 2024 | calendario | risultati | classifiche

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Tutto il programma della competizione europea, dalla Fase a gironi alla finale:Laè la 3ª edizione della competizione europea. Organizzata dall’UEFA, conclusi i turni preliminari, è entrata nel vivo con la Fase a Gironi, la cui 1ª giornata si gioca giovedì 21 settembre(con alcuni anticipi), e proseguirà con la Fase ad eliminazione diretta. La finale è in programma mercoledì 29 maggioallo Stadio Agia Sophia di Atene, in Grecia. La precedente edizione ha visto il trionfo del West Ham, che in finale ha superato 2-1 la Fiorentina di Vincenzo Italiano. La...

