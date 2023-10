Concorso Cardarelli di Napoli | 6 Posti per Dirigenti

Leggi su posizioniaperte

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Presso l’Ospedalediè indetto unPubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 6di dirigente medico a tempo indeterminato, disciplina di medicina d’emergenza-urgenzadiper 6Presso l’Azienda Ospedalieradi, si è ufficialmente indetto unpubblico per la selezione di seiMedici specializzati in medicina d’emergenza ed urgenza. Questa opportunità di lavoro offre la possibilità di assunzione a tempo indeterminato, garantendo stabilità professionale in un ambiente ospedaliero altamente stimolante. Il processo di selezione sarà articolato in due fasi principali: ...