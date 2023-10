Conan il Barbaro | Arnold Schwarzenegger | Il regista mi ha fatto mordere un vero avvoltoio morto sul set

Leggi su movieplayer

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) John Milius ha costrettoil cadavere di unsul set diil, non che la lavorazione di Terminator sia stata una passeggiata. I set non sono stati tutti rose e fiori nemmeno per l'imponente. Nel suo memoir Be Useful: Seven Tools for Life, il divo ha ricordato le difficoltà degli esordi e le esperienze spiacevoli sui set come quando è stato costretto dalJohn Milius aundurante la lavorazione diil. "Ho imparato a cavalcare cavalli, cammelli ed elefanti. Ho imparato a saltare dalle scogliere, ad arrampicarmi e ...