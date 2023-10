Con Hamas | ma non contro Israele Il Qatar ha il profilo del mediatore

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Gli Usa premono perché Doha interceda per salvare la vita degli ostaggi. Mehran Kamrava (Georgetown University in): "Lavora in modo molto pragmatico con i miliziani nella Striscia, ma al contrario dell’Iran, non ha mai armato". Giorgio Cafiero (Gulf State Analytics): "Può coordinare lo sforzo internazionale sulla de-escalation, sostenendo al contempo la soluzione dei due Stati"

Israele - Hamas in guerra - le notizie di oggi | Media libanesi : «Attacchi da Israele con il fosforo». Blackout elettrico in tutta la Striscia di Gaza

... l'incontro avrà come tema quanto sta accadendo in Israele: 'L'Egitto è un interlocutore cruciale e può svolgere oggi, come ha già fatto in passato, un ruolo fondamentale di tramitein ...

"Sono con la Palestina, non con Hamas": Patrick Zaki risponde alle polemiche dopo il suo post contro Netanyahu BolognaToday

Venti comunità vicine al confine con la Striscia di Gaza sono state il bersaglio della furia cieca dei terroristi, che hanno massacrato donne, uomini e bambini inermi nelle loro case e per le strade ...I soldati dell'Idf hanno rinvenuto sui corpi dei terroristi uccisi dei foglietti contenenti le istruzioni su come usare in modo efficace i lanciarazzi Rpg-7 e l'elenco dettagliato dei punti deboli dei ...