Con Conte è De Laurentiis l’anello debole della trattativa | ricorda Bersani col M5S

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Se a nessuno è venuto in mente di farne un reality, una docuserie, una qualsiasi produzione voyeuristica, ci penserà Destesso. Al 32esimo giorno dicontrattuale con Antonio, verrà sottratto dalla trance agonistica che lo coglie in tali frangenti: riprendiamo tutto perdinci, monetizziamo. Perché non c’è verso che quei due, e le loro flotte di avvocati, messi l’uno di fronte all’altro al tavolo non scatenino la più bradisismica negoziazione del calcio moderno. Mentre a Napoli i tifosi – “la piazza” – hanno già predisposto il business plan al presidente e la rivoluzione tattica di(con tanto di cambi già effettuati partita per partita, e speech motivazionali abbozzati), altrove fanno i cinici. Gianluca Di Marzio, che qualcosa di calciomercato mastica, l’ha detto ...