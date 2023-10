“Complessità” | la menzogna dei nuovi maestri dell’odio

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 11 ottobre 2023) Non è Harvard, non è la Statale di Milano, ma per fortuna un paese capace di mettere al loro posto i cattiviesiste. A Parigi un prof. dell’Università Panthéon-Assas è stato sospeso... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti